El prestigio mundial que ha obtenido la gastronomía peruana es consecuencia del esfuerzo de jóvenes chefs que, sin pedir ningún beneficio al Estado, lograron este sitial para el Perú. Ellos tienen una posición en estas elecciones y la han expresado a través de distintos medios (El Comercio) y redes. Aquí un resumen:

Gastón Acurio (Astrid & Gastón y otros): Refiriéndose al uso electoral de una portada de La República: “Se trata de una portada del año 2009 de una entrevista en la que reafirmábamos la defensa de la propiedad e iniciativa privada como motor del desarrollo… Todos son principios que he defendido siempre y que hoy en que un discurso extremista vuelve a surgir, seguiré haciéndolo en defensa de la libertad y la democracia”.

José del Castillo (Isolina y La Red): “Voy a buscar y estoy eligiendo la opción que me va a dejar trabajar como lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Es por eso que voy a elegir la opción que me garantiza una economía de libre mercado”.

Marilú Madueño (Huaca Pucllana): “Yo sí me pronuncio a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor de la paz. No podemos retroceder”.

James Berkemeyer (Cosme): “Voy a votar por la democracia, por el progreso del país y por la libertad. Quiero un mejor país para mis trabajadores, para sus familias, para mi familia y para mi hija. No al comunismo”.

Micha (Maido): “En los últimos años el Perú ha crecido gracias al sector privado. La solución no está en el comunismo, la solución no está en cambiar el modelo económico. Este 6 de junio yo voy a votar por la democracia. No creo en el comunismo”.

Son opiniones de emprendedores que nos han hecho sentirnos orgullosos.