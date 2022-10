Si algo habíamos logrado como país desde el gobierno de Alejandro Toledo, es que la política y la economía vayan por cuerdas separadas. Los vaivenes de la lucha política interna no afectaban el avance de nuestro crecimiento económico que se situó en uno de los más altos de América Latina. Hoy la situación no es la misma.

En los últimos 20 años, la economía peruana creció entre 4% y 5% anual en promedio y la región lo hacía en 2%; es decir, más que duplicábamos el crecimiento promedio de países de América Latina. Este año, Perú va a crecer 2.5% aproximadamente y la región lo hará en 3%, según proyecciones de JP Morgan.

Es verdad que el crecimiento de la economía por sí solo no es un indicador del desarrollo del país, pero sí es una condición necesaria para que este se produzca.

Por el lado fiscal, tampoco hay buenas noticias. Según el Banco Central de Reserva, el déficit fiscal con respecto al PBI ya supera el 1.6% en agosto de 2022 y con una clara tendencia ascendente. Si le sumamos un entorno internacional inflacionario y con altas tasas de interés que ya golpea nuestra economía, vemos que el panorama no es alentador. Un régimen muy inestable que da señales negativas para la inversión privada como la prohibición de la tercerización laboral, por ejemplo, y la pérdida de liderazgo del MEF, que era una garantía de un manejo económico responsable, han terminado por destruir la confianza del privado. Sin inversión no hay empresas, sin empresas no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo. Así de simple.

La situación política actual está afectando severamente la situación económica de los peruanos; y el Congreso, la Fiscalía, el TC y todos los que tienen incidencia en la resolución de la crisis política tienen que saber que el tiempo juega en contra.