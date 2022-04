Una característica del actual gobierno es el nombramiento de gente que no está preparada para el cargo y con dudosos antecedentes morales, desplazando a funcionarios de carrera en el sector público. El que tengamos un ministro acusado de dos asesinatos o un dirigente de comerciantes de un mercado en Huancayo nombrado como director de Minería es solo un ejemplo.

Por esta razón, preocupa la creación de una comisión para sugerir cambios en Servir, que es la institución encargada de promover gerentes públicos preparados e íntegros que es la antítesis del perfil de los funcionarios que nombra el gobierno.

El hecho de que hoy el ciudadano de a pie tenga problemas para sacar su DNI, que es el documento básico que lo identifica, o la dificultad para sacar o renovar su pasaporte, que es el documento necesario para trasladarse, o que haya una huelga de controladores aéreos aprobada por el Ministerio de Trabajo en plena Semana Santa es una muestra de cómo se están deteriorando los servicios básicos que el Estado debe brindar a sus ciudadanos.

Si ya empezó el colapso en cosas tan básicas, se imaginan lo que va a empezar a ocurrir en sectores como salud, educación, saneamiento, seguridad, etc. No cabe duda de que ya estamos sintiendo las consecuencias de un gobierno que no convoca a los mejores al Estado, sino a los que les puedan ser funcionales para sus oscuros fines.

Aclaración: en nuestra columna del sábado pasado, afirmamos erróneamente que el congresista Oracio Pacori fue el que hizo una referencia a Hitler en el debate del PL de Unión Civil. En realidad, fue el congresista Ruben Condori, de Gana Perú, la bancada de izquierda. Hecha la aclaración.