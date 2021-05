Hay otra epidemia que desde nuestra conciencia urbana puede parecer no tan apremiante pero que avanza firme y a hurtadillas por todos los pliegues de nuestro mapa, devastando ecosistemas, contaminando ríos y lagos, y explotando a niños y mujeres. Todo a la sombra de un Estado inoperante y de políticos que no han querido comerse el pleito. Se trata de la minería ilegal (opera en zonas prohibidas) e informal (no tiene permiso).

El caso de la Pampa en Madre de Dios es dramático. Allí la minería aurífera ha deforestado casi 100 mil hectáreas en los últimos 32 años, el equivalente a un tercio de Lima Metropolitana (Mongabay 2018). Parte de los 500 mil mineros informales e ilegales del país opera en esta región, la mayoría en connivencia con las autoridades locales.

Se preguntarán a qué viene al caso hablar de esto en el fragor de la campaña, pero esta es precisamente la oportunidad de exigirle compromisos a los candidatos.

En el caso de Castillo, en el ideario presentado al JNE y en su discurso alude al daño que las grandes mineras ocasionan al medio ambiente, pero sorprende el silencio atronador con respecto a la minería ilegal e informal. Ni siquiera en el nuevo plan presentado hace dos días la menciona. Y cuando uno escucha al candidato pareciera que se mueve al filo de la ley, habla de un Estado abusivo que no deja al informal entrar al sistema, que lo precariza y al que hay que socorrer. Y en muchos casos su crítica es válida, pero la pregunta es si considera al minero ilegal, que tanto daño le hace al país, como una víctima del Estado.

En el plan de Fuerza Popular se propone promover procedimientos simplificados y de acompañamiento para la formalización. Sin embargo, sobre la minería ilegal no dice nada. Y no olvidemos que en la campaña del 2016 Keiko suscribió un acuerdo con mineros informales e ilegales en el que se comprometió a derogar normas que regulan la formalización.

Es hora de que los candidatos nos digan qué harán para combatir este mal.

VIDEO RECOMENDADO

Este lunes vacunan a voluntarios de ensayo clínico Sinopharm

“Todo a la sombra de un Estado inoperante y de políticos que no han querido comerse el pleito. Se trata de la minería ilegal (opera en zonas prohibidas) e informal (no tiene permiso)”.