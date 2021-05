Algunos de los temas que se vienen cocinando en el Congreso:

1. Aún no se incluye en la agenda del Pleno el dictamen para partir la legislatura con el fin de que este Congreso, que ya está con un pie afuera, apruebe reformas constitucionales como la bicameralidad y la modificación de la cuestión de confianza. Sin embargo, es inminente que la legislatura se parta porque existe voluntad de un sector de las fuerzas políticas y no será complicado conseguir los 66 votos que se necesitan. Lo que sí estará cuesta arriba es la aprobación de ambas reformas constitucionales: FP no quiere levantar ningún tipo de polvareda que perjudique a su candidata, UPP y FA prefieren abordar esas reformas en el marco de la Asamblea Constituyente que Perú Libre pretende fraguar, FREPAP se abstendría y el PM votaría en contra. En fin, no se alcanzarían los 87 votos que se necesitan. Y aunque urge debatir dichas reformas, es necesaria una discusión más amplia y que se alcancen consensos.

2. El cuestionado proceso de selección de magistrados del TC avanza impertérrito ante las críticas. En los próximos días la Comisión determinará qué candidatos pasan a entrevista. Es lamentable que no se haya vuelto a hacer una convocatoria pública para garantizar que el proceso sea imparcial y asegurar que personas solventes postulen. Algunos candidatos destacados renunciaron en noviembre pasado luego de alegar irregularidades, como la exclusión arbitraria de postulantes y la aplicación desigual de criterios de calificación.

3. El dictamen que propone aprobar el nuevo Código Procesal Constitucional, y que debería verse en el Pleno pronto, incluye una propuesta que podría revertir los avances en la reducción de la carga procesal del TC. El Tribunal estableció en una sentencia del 2015 que cuando una demanda no tiene trascendencia constitucional o cuando no está bien fundamentada, entre otros, el TC puede declararla improcedente de plano. Esto ha permitido que el TC se encargue de temas relevantes y que se reduzca la carga de 10 mil a 2.500 casos.

VIDEO RECOMENDADO

Suspenden vacunación por elecciones