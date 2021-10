Es paradójico que la aprobación del presidente haya aumentado en el último mes (cuatro puntos según Ipsos y dos según IEP) a pesar de que la anarquía gubernativa es cada vez más manifiesta, y de que Castillo sigue cogobernando con el cerronismo y contemporiza con filosenderistas. Esto es atribuible, en parte, a que la oposición no solo está descabezada, sino que, en particular, está deslegitimada (no puede negarse que por su propio mérito). Y eso en Palacio lo saben muy bien; es por eso que, ante las múltiples críticas desde distintos sectores de la sociedad, el Gobierno no ha encontrado mejor subterfugio que responsabilizar a la “derecha golpista” de querer desestabilizarlos.

Este domingo, en la presentación de la “segunda reforma agraria”, vimos cómo los principales voceros del gobierno, además de apelar a la retórica de confrontación, aludieron a la derecha golpista y al fujimorismo. Bellido le pidió a Keiko Fujimori y a la derecha que escuchen porque “esta es nuestra tierra, nuestro país, el sur del Perú” y agregó que “el fujimorismo dice no a la nueva Constitución, y la prensa dice no, no no. Ahora escuchen el cambio verdadero”. Maraví, por su parte, continuó con la monserga de la derecha golpista que quiere defenestrarlo del poder. La misma narrativa exhiben sus aliados de Juntos por el Perú.

El costo de haber desconocido el resultado electoral ha sido muy alto para un sector de la oposición. Keiko Fujimori, por otro lado, es el personaje político con más antivoto del país (por los pasivos de su padre y por el comportamiento obstruccionista de su bancada en el último quinquenio), y cada una de sus críticas al gobierno le regresan como búmeran. Lo mismo con López Aliaga y sus exabruptos, y con De Soto, su follaje retórico y su ego mesiánico. Cada vez que estos políticos intervienen para criticar al gobierno le hacen un favor antes que un daño, terminan legitimándolo. Se necesitan liderazgos y voces que no estén deslegitimadas (y que hoy están agazapados en un silencio clamoroso) para hacerle frente a este gobierno que está conduciendo el país al abismo.

