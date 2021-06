[Opinión] Camila Bozzo: Una cifra que sobrecoge

Difícil no sobrecogerse con la cifra de muertes por COVID que el Ejecutivo, en un acto de transparencia y voluntad política, ha revelado el lunes.

Subleva que, después de haber estado sometidos a un confinamiento marcial durante meses, que además liquidó la economía familiar de muchísimos peruanos, seamos el país con más muertes per cápita del mundo. Y es que en el gobierno de Vizcarra se tomaron una seguidilla de decisiones desacertadas e indolentes que, en parte, han provocado este penoso resultado. Mientras que el país entero fue recluido, no se aprovechó para preparar el sistema de salud para futuros rebrotes, no se construyeron suficientes plantas de oxígeno ni se adquirieron suficientes ventiladores. Y mientras Vizcarra nos distraía con sus alocuciones televisadas y su supuesta lucha anticorrupción, la indolencia, la corrupción y los sesgos ideológicos nos hacían perder la batalla contra la pandemia.

Pero tampoco podemos negar que la precariedad del sector salud es estructural. La salud pública en el Perú es gestionada de manera deficiente, está fragmentada, adolece de corrupción y está plagada de mafias. El próximo gobierno tiene el tremendo desafío de reformar el sistema para que alcancemos una salud de calidad que llegue a todos los peruanos. Y, además, debe continuar con la vacunación y el combate contra el virus.

Ahora bien, ¿cuál de los dos candidatos está en mejores condiciones para enfrentar la pandemia y reformar el sistema de salud? ¿Qué candidato, y partido, es menos improvisado? ¿Cuál puede convocar a mejores profesionales y puede librar esta cruzada sin sesgos ideológicos, atendiendo más bien a la evidencia y la experiencia internacional? Esas son algunas de las preguntas que tenemos que respondernos antes de ir a votar este domingo.