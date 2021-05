@CamilaBozzo1

Esta semana tres agrupaciones políticas (Alianza para el Progreso, el Partido Popular Cristiano y Victoria Nacional) revelaron que apoyarán la candidatura de Keiko Fujimori, en tanto la consideran el mal menor frente a la alternativa estatista y totalizadora de Castillo. Desde los tres partidos afirman que su apoyo no implica darle “un cheque en blanco” a Keiko y más bien le exigen asumir compromisos puntuales para garantizar el respeto a la institucionalidad democrática.

Es saludable que las organizaciones políticas tomen posición, no para endosar votos porque sabemos que en un país con niveles tan altos de desafección ciudadana eso no es posible, pero sí para ayudar a encauzar democráticamente esta contienda en la que dos opciones peligrosas y con talante autoritario se debaten la Presidencia. No hacerlo sería temerario e indolente (¿dónde están Acción Popular y el Partido Morado?).

Sin embargo, dada la situación dramática que el país atraviesa, eso no es suficiente; los partidos deben asumir mayores compromisos. Lo que está en juego es la sostenibilidad del país y las circunstancias demandan que se forje una “alianza por la gobernabilidad” entre partidos de centro y centroderecha. Una alianza que no solo garantice que, de llegar al poder, Fuerza Popular respete la institucionalidad, la separación de poderes y los avances en la lucha anticorrupción, sino una alianza en la que las distintas agrupaciones políticas ayuden a construir una agenda de reformas de fondo (que incluya la agenda legislativa) con el fin de alcanzar un país más inclusivo y viable, un país que traiga modernidad para todos y no solo para unos cuantos. Una alianza que garantice que un gobierno de Fuerza Popular no será uno de corte caudillista, sino uno democrático y plural.

El fujimorismo debe buscar esa alianza y los peruanos deberíamos exigirles a los partidos que no solo nos ayuden a librarnos de lo peor, sino que también nos ayuden a buscar lo mejor para el país.

