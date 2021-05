Más allá de las legítimas reivindicaciones de las que Castillo se ha hecho depositario, ahora que ha pasado por el escrutinio público al que todo debate expone, ha confirmado ser un candidato improvisado, que no entiende ni del funcionamiento del aparato público ni de las normas de convivencia democrática; un candidato que no tiene un equipo técnico ni propuestas mínimamente viables y sostenibles. Lo que sí tiene es a la maquinaria marxista leninista de Cerrón soplándole en la nuca. Si no se ha desvinculado de él difícilmente lo hará y cada vez va quedando más claro que, de llegar al poder, implementará su plan de fraguar un Estado estatizador y todopoderoso. Algunas de las propuestas presentadas por Castillo en el debate, como la renegociación de contratos con empresas transnacionales o la sustitución de importaciones, apuntan a eso, y no son más que añejas recetas de los 70s y 80s que han probado ser fallidas. Qué duda cabe que urge trabajar por un país más inclusivo, sin embargo, la fórmula de Perú Libre es la receta perfecta para el fracaso.

Keiko Fujimori, mal que bien, tiene entendimiento del sector público y, después de tres campañas y de construir un partido (con todas las críticas que podamos tener de él), es innegable que tiene experiencia. Y eso se notó en el debate. El problema es que no ha tenido la suficiente apertura para convocar a un equipo de profesionales que trascienda al cogollo fujimorista (algunos de ellos con serios cuestionamientos). Si quiere generar confianza tiene que convocar a profesionales con solvencia ética y profesional, y esas personas deben ayudarla a enriquecer su plan y a ajustarlo a las legítimas demandas de una población que exige inclusión. Propuestas como entregar el 40% del canon a la población y otras de corte populista pueden ser efectistas pero no ayudarán a alcanzar un Estado más eficiente, inclusivo y cercano al ciudadano.

