[Opinión] Camila Bozzo: Un Congreso que va de tumbo en tumbo

- Ayer el Pleno del Congreso rechazó, con 85 votos, la moción de censura a la Mesa Directiva. Lo que alegan sus promotores es que esta no ha sabido defender los fueros parlamentarios de una supuesta injerencia del presidente Sagasti “con el objetivo de frustrar el debate de las modificaciones constitucionales”. El hecho de que solo se hayan alcanzado 20 votos a favor (Podemos Perú en bloque y algunos congresistas de distintos partidos) es una clara señal de que las voces que pretenden atizar más el fuego y generar zozobra al defenestrar a una Mesa Directiva que ya está de salida son pocas y aisladas.

- El Pleno también rechazó el dictamen aprobado por Constitución que proponía modificar la cuestión de confianza (para que no pueda presentarse por reformas constitucionales) a través de una ley interpretativa. Hace dos semanas ya se había intentado modificar la cuestión de confianza a través de una reforma constitucional, pero no se alcanzaron los votos suficientes. Lo que se buscaba, entonces, es modificar por ley interpretativa lo que no se pudo hacer por reforma constitucional. Ello a pesar de que el TC ya había dicho que la cuestión de confianza, al estar regulada en la Constitución, debe modificarse a través de una reforma constitucional y no de una modificación del Reglamento del Congreso.

Un eventual gobierno de Castillo entraña serios peligros a la democracia y a las libertades, y hasta el momento no hay garantías de que respetará el Estado de derecho. Además, aunque se haya moderado recientemente, aún insiste en propuestas abiertamente inconstitucionales como la de convocar a una Constituyente. Sin embargo, hacer modificaciones constitucionales sin la suficiente deliberación y sin alcanzar consensos, y a puertas de que este Congreso termine su mandato, es irresponsable y solo genera más zozobra e ingobernabilidad. La mayoría de bancadas hoy representadas en el Congreso estarán también representadas en el siguiente y deben evitar dilapidar su autoridad moral si es que buscan convertirse en una oposición crítica y democrática frente a eventuales arrebatos antidemocráticos de Castillo.