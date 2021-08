[Opinión] Camila Bozzo: “Si no les gusta el gabinete, chau Congreso”

Mientras que Castillo se agazapa es un silencio desconcertante, sus principales voceros salen a explicarnos sus planes e intenciones, en particular, el más estridente y ruidoso de ellos: Vladimir Cerrón. A continuación, algunas de las frases de la semana.

- Guido Bellido: “Usted (a periodista) se olvida qué partido ha ganado las elecciones”.

- Vladimir Cerrón: “Presentación del Gabinete Bellido en el Congreso de la República será la colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase subjetivo u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico”.

- Guillermo Bermejo: “Han puesto al Gabinete Bellido y si no les gusta el Gabinete Bellido bueno le denegarán la confianza y presentaremos otro y, si no les gusta ese, chau Congreso. Nosotros que somos congresistas de Perú Libre no tenemos miedo de que cierren el Congreso, nosotros no llegamos al Gobierno por un puesto o por nuestra curul, sabíamos que era parte de un proceso”.

- Vladimir Cerrón: “Perú no será más parte del Grupo de Lima, grupo de palomillas como los llamé en Caracas, que en realidad son el Grupo de Washington, un grupo que expresa el neocolonialismo contemporáneo. ¡América Latina tiene que ser libre y soberana!”

- Héctor Béjar: “Nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con un conjunto de países latinoamericanos en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna”.

- Pedro Francke: “La política económica del ministro de Economía tiene que estar alineada con la del primer ministro igual que con la del presidente”.

- Pedro Francke: “Pida quien pida algo que se salga de los límites no será recogido”.