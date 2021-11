El jueves pasado, a la hora nona y tras exonerarlo de segunda votación, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que suspende las elecciones primarias previstas para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022 (se había hecho lo mismo con las Elecciones Generales del 2021). Lo que se busca con las primarias es que los ciudadanos sean quienes escojan a los candidatos que postularán a cargos de elección popular por los distintos partidos, en vez de que lo haga la cúpula dirigencial a dedo. El objetivo es fortalecer las organizaciones políticas, promover la meritocracia y la democracia interna. También se busca darles legitimidad social a los partidos en medio de la aguda crisis de representación en la que estamos sumidos y que, a la postre, está deslegitimando la democracia como sistema político.

Es cierto que el JNE y la ONPE se han pronunciado en contra de la realización de las elecciones primarias, por considerar que los tiempos son ajustados y que las reglas no están claras. Sin embargo, la ONPE (que es el ente encargado de su organización) había dicho previamente que sí podría organizarlas, más aún cuando ya lo habían hecho con las elecciones generales durante la segunda ola de la pandemia.

Lo que sí resulta positivo es que no se hayan aprobado las otras propuestas de la contrarreforma, en particular la flexibilización de las normas de inscripción y pérdida de registro. La norma vigente establece una serie de obligaciones que buscan depurar el universo de organizaciones políticas, y expulsar a los partidos y movimientos regionales que no son representativos o que fungen de vientres de alquiler. De hecho, con la ley actual 15 de 24 partidos han perdido su inscripción.

El Congreso anterior, después de un amplio debate, aprobó algunas de las más importantes propuestas de reforma política de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que lo que buscan es institucionalizar el sistema de partidos y mejorar la calidad de la política en el país. Esperemos que este Congreso no insista en desandar lo avanzado.