Se supone que los promocionados audios bomba que Cuarto poder transmitiría este domingo serían el acicate final para persuadir a los congresistas renuentes a la causa de la vacancia. Se supone que otorgarían certezas, o algo cercano a ellas, que justifiquen una vacancia legítima; sin embargo, tal parece que la futilidad de su contenido ayudará a posponer un desenlace que se percibe como irremediable.

Un sector importante de este Congreso (exclúyase a las bancadas de oposición: FP, RP y AV) busca despercudirse del estigma de obstruccionista que sus dos antecesores le legaron y, en ese sentido, está midiendo cada uno de sus pasos para evitar salir chamuscado. Como decía Maquiavelo, en política es más efectivo aparentar virtuosismo que realmente tenerlo y esta representación sí que lo sabe. Por esa misma razón, el Congreso le ha venido rehuyendo a su rol fiscalizador: le dio la confianza a un gabinete indigerible para la dignidad del país (Bellido), evitó censurar a cuestionadísimos ministros como Béjar, Maraví y Barranzuela. Es decir, optó por soslayar su rol constitucional de contrapeso del gobierno. Este mismo sector congresal está ponderando con cuidado su decisión sobre la vacancia, no votarán por ella sin antes arroparla con un manto de legitimidad, sin que exista plena justificación y, hasta el momento, eso no sucede. A pesar de que hay indicios de corrupción (el supuesto tráfico de influencias por parte de Pacheco, los 20 mil dólares encontrados en su oficina, los 20 mil soles que el chofer de Palacio le depositó, además de las reuniones presidenciales clandestinas), no hay nada concreto que involucre al presidente.

Tras los audios fallidos, el presidente gana tiempo para darle una vuelta de tuerca a su pobrísima gestión, para expectorar a su entorno nocivo, para transar con el centro, para reconciliarse con los medios y, en general, para empoderarse en el cargo. ¿Lo logrará o en la conciencia de los congresistas la causa de la vacancia ya cebó lo suficiente y solo esperan la justificación para darle la estocada final? Solo queda esperar.

