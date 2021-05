[Opinión] Camila Bozzo: ¿Quién ganó el debate?

Aunque no fue una victoria avasalladora, Fuerza Popular fue superior en el debate técnico. Demostraron que, en general, tienen propuestas concretas y un equipo articulado y con experiencia (por lo menos en temas cruciales como economía, seguridad y vivienda). Desde Perú Libre, la improvisación y la poca articulación de su equipo fue sonora, aunque recurrieron a la confrontación política, que logró disimular su precariedad programática.

En el rubro económico, Carranza ganó con holgura, presentó propuestas concretas y ofreció ejemplos de lo que sucedería si se aplican las propuestas de Perú Libre (como el aumento del precio de los productos básicos). Pari fue el gran perdedor del debate, fue vago, confuso y contradictorio. No se entiende por qué Perú Libre no escogió a alguno de los técnicos de Juntos por el Perú (Dancourt o Francke), que son más solventes. Es posible que sea atribuible a que Cerrón es quien maneja el plan económico y no estaría dispuesto a entregarle esa agenda a la “izquierda de cafetín”.

Bruce y Rospigliosi fueron superiores a sus contendores, se notó su experiencia y ofrecieron propuestas concretas. Patricia Juárez fue largamente superada por Dina Boluarte, quien optó, con éxito, por la confrontación política. Es lamentable que ninguna haya aterrizado en propuestas concretas sobre la reforma del Estado, un asunto de vital importancia para acercar el Estado al ciudadano. Una lástima que en el rubro ambiental ninguno haya mencionado temas centrales como el Acuerdo de Escazú, la minería o tala ilegal. Aun así, Nano Guerra se llevó de encuentro a Celeste Rosas, quien parecía estar en un mundo paralelo y cuyas palabras (recapacita, Nano) quedarán inmortalizadas en la memoria de los debates electorales.

Difícilmente el debate cambiará el voto de quienes ya tomaron posición, ese 40% de electores que ha demostrado que van a votar por Castillo contra viento y marea, sin importar lo que este haga o diga. Pero el debate sí podría influenciar en los indecisos, así como lo hizo el de Chota.