[Opinión] Camila Bozzo: ¿Qué pasa en el Congreso?

Mientras todos estamos atentos al escrutinio de los votos, en el Congreso avanzan a hurtadillas propuestas de reforma constitucional que pretenden aprobarse en tiempo récord y sin la mínima deliberación. El objetivo es que sean ratificadas en la cuarta legislatura express que comienza la próxima semana, antes de que se instale el siguiente Congreso.

Son tres las reformas a la Constitución que se han priorizado en la Junta de Portavoces del martes y que se debatirían esta semana: modificación de la cuestión de confianza, bicameralidad y reelección de gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Y si bien es necesario discutir sobre estos tres temas, debe hacerse con profundidad y se debe consultar a constitucionalistas y expertos en la materia con el objetivo de que se alcancen amplios consensos. Reformas tan importantes no deben aprobarse al caballazo por un Congreso que está por terminar su mandato.

En el caso del dictamen de bicameralidad, no se ha establecido ningún impedimento para que los actuales congresistas puedan postular a las próximas elecciones al Senado. Esto no es más que una manera soterrada de sacarle la vuelta a la prohibición de reelección congresal que fue aprobada por referéndum en 2019. Como lo he dicho antes, creo que esta prohibición es un despropósito, pero su eliminación debe aprobarse luego de un amplio debate y tras alcanzar consensos.

En estos tiempos convulsos y polarizados, nuestra débil democracia está en peligro y acciones como esta le restan legitimidad a una institución fundamental en el equilibrio de poderes. Además, al normalizar la práctica de hacer reformas express a la Constitución, sientan un mal precedente, tanto para el próximo Congreso como para el próximo presidente.