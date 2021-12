Las sospechas de corrupción que circundan Palacio de Gobierno desde hace algunas semanas ahora se hacen extensivas al mismo presidente. A las reuniones de la lobista Karelim López (representante de la empresa que integra el consorcio al que se le adjudicó un contrato millonario con el Estado) en Palacio, a la participación de López en la organización del cumpleaños de la hija del presidente, a los 20 mil dólares hallados en el baño de Pacheco, a la negativa de Palacio de transparentar la lista de asistentes y la agenda de las reuniones clandestinas en Breña, se suma la reciente denuncia difundida por Panorama y Punto Final.

A menos que los astros se hayan alineado para conjurar en contra del presidente, todo parece indicar que no fue fortuito el ingreso simultáneo a Palacio del gerente de Petroperú Hugo Chávez, de Karelim López y del director de la empresa que, días después, obtendría un contrato millonario con Petroperú, Samir Abudayeh (con quien, además, el presidente ya se había reunido días antes). Si a esto le sumamos que López ingresó, días después de la adjudicación, a las oficinas de Petroperú, y que se cambiaron los requisitos de la licitación a última hora para, aparentemente, favorecer a la empresa en cuestión, tenemos un cúmulo de indicios que tiñen de verosimilitud la denuncia de que estamos frente a un caso de tráfico de influencias y negociación incompatible. Esto trasciende las coincidencias, como trató de argumentar el gerente de Petroperú.

Frente a esta grave denuncia, ni el presidente ni nadie de su entorno se ha pronunciado. Tal parece que no existe ánimo de aclarar este opaco incidente (tampoco los anteriores) ni vocación de corregir la falta de transparencia con la que se gobierna. Tal parece que el presidente ha optado por seguir apelando al guion de agazaparse en su sombrero, capear el temporal y luego retomar business as usual. El problema es que este gravísimo incidente no hace más que deslegitimarlo más ante la opinión pública y engrosar el pliego de la vacancia.

Pedro Castillo no permitió el ingreso del Ministerio Público a la oficina de Secretaría del Despacho de Presidencial. Además la Fiscalía realiza diligencia en Petroperú por licitación otorgada a proveedor que se reunión con Pedro Castillo. En Chumbivilcas: desconocidos incendian campamento de minera Anabi. Y ministro Carlos Gallardo a horas del debate de censura afirma “No tengo por qué renunciar, no veo motivo”.