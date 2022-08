La única manera de que la raza cobriza, legítima depositaria de los designios del país, se encumbre en el poder y destierre a los herederos del colonialismo es a través de las armas, les decía Isaac Humala a sus hijos. Antauro, influenciado por el febril proyecto político del padre, lideró en 2005 un intento de golpe de Estado que terminó con la muerte de cuatro policías y que, a la postre, lo llevó a la cárcel por casi dos décadas.

Si es que Antauro todavía enarbola esa ideología preñada de un nacionalismo y racismo extremos, es un enigma, pero lo concreto es que la no muy lejana alianza del etnocacerismo con Unión por el Perú para las elecciones congresales de 2020 nos permite advertir una cierta elasticidad ideológica, una disposición a deponer el dogmatismo de antaño con tal de participar en política. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si Antauro buscará aliarse con partidos con inscripción con los que no necesariamente comparte ideología y si es que acaso Perú Libre es la mejor opción con miras a las próximas elecciones generales (sean anticipadas o no).

Por cierto, Antauro no parece tener ningún impedimento legal para postular a cargos de elección popular. Aunque en 2020 el Congreso aprobó una ley que prohíbe la postulación de personas con sentencia judicial (aun cuando hayan cumplido su condena), el impedimento no aplica, increíblemente, para los delitos por los que él ha sido sentenciado. Sin embargo, la ley exige que, para postular a la presidencia, se debe cumplir con mínimo un año de militancia en un partido político, por lo que, ante un eventual adelanto de elecciones en 2023, no podría postular.

Lo que también es un enigma es si logrará coronarse como el líder anti-establishment que el electorado desafecto clama, o cuál es su nivel de ascendencia entre los reservistas, o si es que sigue teniendo la misma capacidad de movilización que antes. Si es que todavía la sigue teniendo, es poco probable que la use a favor de este gobierno porque apoyar a un presidente deslegitimado y asediado por la justicia le traería un costo muy alto.

Solo el tiempo irá resolviendo los enigmas de Antauro.

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y la abogada penalista Romy Chang sobre el panorama legal de Pedro Castillo a partir de las nuevas declaraciones de Bruno Pacheco a la Fiscalía.