[Opinión] Camila Bozzo: Ley de identidad de género ya

Estigmatizadas, discriminadas y excluidas. Todo frente a la mirada oblicua de un Estado que no reconoce algo tan elemental como su derecho a la identidad. Las personas trans nacen con un sexo que no corresponde con quienes en realidad son, con su identidad de género. Su existencia es una realidad inapelable que no va a cambiar y que se rebela ante ejercicios teóricos o ideológicos. La sociedad, y en particular los políticos, debería hacer un esfuerzo por ponerse en los zapatos de esta población invisibilizada y expuesta a diario al idioma mudo de la exclusión.

A contramano de la corriente de pensamiento predominante, casi casi monolítica, al interior de nuestra clase política, en marzo pasado un grupo de congresistas de la Comisión de Mujer aprobó el dictamen de la Ley de Identidad de Género. La iniciativa propone que las personas trans puedan rectificar su nombre, sexo e imagen del DNI mediante un procedimiento administrativo rápido y sencillo en el Reniec. Actualmente, para rectificar su documento, tienen que someterse a procesos judiciales largos, engorrosos y, en muchos casos, a jueces ideologizados o que desconocen los tratados internacionales y la jurisprudencia del TC que ya tutelan el derecho a la identidad de género

La aprobación del proyecto fue una pequeña batalla ganada en una lucha titánica que las personas trans vienen librando. El siguiente paso es la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno. El presidente de Constitución, Luis Valdez, se comprometió a agendar el debate del dictamen y, aunque está contra el reloj, aún no es tarde para que lo haga y para que se logre su aprobación.

Dada la composición del próximo Congreso, la agenda de las libertades de las minorías entrará al congelador por los próximos cinco años, y por eso urge que este Congreso apruebe el proyecto antes de terminar su mandato. Un quinquenio parece una bicoca bajo el lente de la historia, pero para quienes son discriminados y no pueden ejercer la ciudadanía de manera plena, es demasiado.