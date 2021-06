Algunas frases que nos deja la crispada y polarizada política peruana la semana que acaba de pasar:

- Pedro Francke: “La idea básica es que se mantendría una economía de mercado, no es una idea de intervencionismo masivo del Estado en la economía”.

- Vladimir Cerrón: “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”.

- Keiko fujimori: “El JNE a las 11 a.m. toma una decisión por unanimidad de ampliar el horario para recibir más nulidades, pero luego (…) sorprendentemente, el JNE cambia de decisión, de 3 votos en contra a 1. Yo me pregunto a qué Jurado hay que creerle, ¿al de la mañana o al de la tarde?¿Por qué este cambio de posición? ¿Por qué no se quieren evaluar las nulidades? ¿Y saben por qué no quieren analizar estas solicitudes de nulidad? Porque tienen la conciencia sucia” (en la marcha de simpatizantes de Fuerza Popular el sábado).

- César Acuña: “Hasta ahora todavía no converso (con Pedro Castillo), espero que él me convoque. Lo digo públicamente, el día que me llame tendrá todo mi respaldo y mi experiencia porque realmente creo que el profesor Castillo necesita gente que lo ayude a gestionar”.

- Alberto Fernández, presidente de Argentina: “Hoy me comuniqué con Pedro Castillo, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas. Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional”.

- Cancillería del Perú: “Ante las expresiones del señor presidente de la República Argentina (…), el Gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una Nota de Protesta al embajador de la República Argentina, indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país”.

