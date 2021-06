Tal parece que Fuerza Popular guardó la artillería pesada para el tramo final de la campaña, mientras que desde Perú Libre parecen estar impávidos ante el desborde de una campaña que, a estas alturas, hace agua: sin una propuesta clara, sin un equipo articulado, y atada a un partido que representa un pasivo.

La gran mayoría de peruanos ya decidió su voto y no lo cambiará, así sus candidatos ofrezcan incendiar el país. Así de polarizada y maniquea está la campaña. Sin embargo, hay un 18% de indecisos a quienes ambos candidatos tienen que convencer. Y, según la última encuesta de Ipsos, ellos pertenecen principalmente a los sectores D y E, y en menor medida al C.

La estrategia de Fuerza Popular apunta con mayor efectividad a ese sector. Puede ser cuestionable desde una perspectiva fiscal el aluvión de propuestas clientelistas que Keiko ofreció en el debate, pero como estrategia que busca convencer a quienes demandan más Estado parece certera. Además, con el fin de disipar los resquemores que muchos aún tienen sobre su vena autoritaria, ayer Keiko firmó un juramento por la democracia y pidió perdón por el nefasto papel que su partido jugó en el último quinquenio.

Castillo, por su parte, no ha logrado despejar las dudas que envuelven su campaña. El debate sirvió para confirmar, más bien, que su candidatura no tiene norte. En su presentación hizo un diagnóstico de los problemas históricos del país, pero nunca ofreció propuestas concretas. El discurso efectista y encendido puede pegar en una plaza, pero en el debate se esperaba que aterrice. En materia económica los vacíos fueron estridentes, más allá de repetir sus propuestas de restricción de importaciones, renegociación de contratos y Estado empresario, no ofreció nada. Tampoco deslindó de Cerrón, algo que muchos esperaban.

En los próximos días confirmaremos si esta estrategia de Keiko logrará hacerla crecer lo suficiente como para que el domingo haya superado a Castillo.

VIDEO RECOMENDADO

Víctor García Toma