Estamos a pocos días de que el JNE proclame a Pedro Castillo como presidente y el fujimorismo insiste en alegar la existencia de un fraude que no puede probar y, a la postre, deslegitima un proceso electoral que ha sido considerado limpio por distintos países y organismos internacionales. Fuerza Popular adelanta que apelará las actas de proclamación de los JEE y sus aliados anuncian el despliegue de medidas cautelares para evitar la proclamación de Castillo. Estas acciones dan pie a que desde cierto sector se sigan ponderando acciones fuera de los cauces constitucionales, como la intervención de las Fuerzas Armadas. La idea que subyace a estos anhelos antidemocráticos es que todo vale con tal de exorcizar al comunismo.

Pero ese afán por socavar la institucionalidad democrática no puede hacernos soslayar lo que sucede en la otra orilla: las revelaciones respecto al financiamiento de la campaña de Pedro Castillo. Según la tesis fiscal, la supuesta organización criminal Los Dinámicos del Centro habría hecho del Gobierno Regional de Junín su botín y con ese dinero ilegal habría financiado la campaña presidencial de Perú Libre.

La Procuraduría Anticorrupción de Junín ha pedido que Cerrón sea incluido en la investigación preliminar pues, según alega, tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas. Castillo no ha sido incluido y no hay indicios que indiquen que habría conocido del financiamiento ilegal. Además, él se inscribió en Perú Libre en setiembre de 2020 y no ejerce cargo dirigencial. Sin embargo, el solo hecho de que al partido que lo encumbró en el poder se le investigue por haber recibido financiamiento de una organización criminal lo pone en una situación de gran precariedad. Un deslinde contundente de Cerrón y del sector de su partido que está investigado ayudaría a menguar su vulnerabilidad. Pero, hasta el momento, sigue enfrascado en un silencio estruendoso. Si lo hace, y además depone su propuesta de convocar a una Constituyente, quizás pierda algunos congresistas pero podrá, en cambio, conseguir otras alianzas que le den gobernabilidad.