Pasan los días y la brecha en la intención de voto entre Castillo y Fujimori se ensancha. Así lo confirma la encuesta del IEP publicada ayer (41.5% vs. 21.5%).

La estrategia de Castillo ha resultado más efectiva, tal parece que ha sabido capturar mejor el espíritu de los tiempos difíciles que vivimos. Sabe que los peruanos empobrecidos y precarizados por la pandemia piden a gritos un cambio radical, y les ofrece un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aunque cuando se dirige a la población en mítines sigue apelando a un discurso de cambio radical, teñido además de autoritarismo, oficialmente se modera en búsqueda de los indecisos y de los antifujimoristas que no están dispuestos a votar por la extrema izquierda. Que en la práctica se mueva al centro será difícil porque se quedaría sin la plataforma que lo llevó hasta dónde está, sin la bancada y sin las bases. Pero para ganar se necesitan gestos políticos y eso lo saben muy bien en Perú Libre.

Al otro lado, Keiko, quien se creía ganadora, parece estar obnubilada ante la aplanadora electoral de Castillo. Sigue enfrascada en su discurso de defensa del modelo y sigue apelando a los miedos al comunismo que, en realidad, ya no funcionan ante una población que no tiene nada que perder y cuyo voto no es ideológico sino más bien de desesperación. No ha sabido ponerse en los zapatos de la gente, entender sus necesidades, sus expectativas, su anhelo por cambios de fondo. Tampoco ha tenido verdadera capacidad de enmienda, no se ha dado cuenta que muchos peruanos tienen en la retina la actitud autocrática de su bancada en el Congreso anterior y que tienen miedos legítimos de que el suyo sea un gobierno totalitario. Si quiere remontar tiene que ser consciente que está en donde está no por sus méritos sino por lo fragmentado del voto en primera vuelta; y necesita ser humilde para pedir perdón y para ofrecer garantías de su compromiso con la democracia. En fin, necesita un giro de tuerca que venga con una dosis de autocrítica, empatía y compromiso.

