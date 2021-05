@CamilaBozzo1

- El último sábado, ante miles de seguidores que asistieron a la manifestación pública denominada “marcha por la democracia”, un inflamado Rafael López Aliaga arengaba “muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo”. Así, bien suelto de huesos. Al otro lado, aplausos, vítores, ovaciones.

Desearle la muerte a un adversario político es reprochable, no importa su signo ideológico. En una democracia se debate con ideas y no se usa la violencia (así sea verbal) para atacar al oponente. Por más figuradas que hayan sido sus expresiones, con ellas ha incitado al odio y la violencia de manera irresponsable y antidemocrática. Pero no deberíamos sorprendernos, las declaraciones de López Aliaga son parte del relicario de diatribas y ataques que suele lanzar a quienes considera sus enemigos. Y la lista no es corta: comunistas, caviares, políticos, funcionarios públicos y periodistas “mermeleros”.

En una sociedad libre y democrática no deben aceptarse declaraciones de este calibre. Es saludable que distintas personalidades y organizaciones hayan rechazado estas expresiones, incluyendo el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta.

- La encuesta del IEP publicada ayer confirma la tendencia que Datum ya había registrado el último viernes: Keiko sube y Castillo baja. El carácter errático de Castillo ya le está pasando factura: el constante cambio de discurso dependiendo de su audiencia de turno, la ausencia de un plan claro y de un equipo técnico, el rehuirle constantemente a los debates y entrevistas, y su cercanía con Cerrón. El debate (visto por el 78% de la población) ha sido definitivo, allí las carencias de su candidatura se vieron claramente expuestas. Y, al parecer, la alianza forzada con la izquierda institucional de Verónika Mendoza no le ha sumado.

José Carlos Requena