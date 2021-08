Ayer Castillo se reunió con la Mesa Directiva del Congreso para plantearle, entre otras cosas, que reconsidere otorgarle la presidencia de la Comisión de Educación a Perú Libre, luego de que la Junta de Portavoces acordara entregársela a Renovación Popular. Y es que el martes, en lo que fue su primera derrota estruendosa, al oficialismo se le escurrieron de las manos Educación y la mayoría de comisiones medulares del Congreso (Presupuesto, Constitución, Economía, Inteligencia). Su respuesta fue calificar de “golpe parlamentario” a lo que en realidad fue un ejercicio que se circunscribió al Reglamento y que, a la postre, constituye la primera estocada del Congreso al Ejecutivo en la confrontación de poderes que se avizora en el horizonte.

Castillo pudo haberse alejado del ala maximalista de Cerrón y haberse decantado por la moderación, el diálogo y el consenso, sin renunciar necesariamente a sus propuestas de redistribuir mejor y cerrar brechas. Otro hubiera sido el cantar de haberse moderado: hubiera podido forjar alianzas con SP, PM, PP, y con un sector de AP y APP. Sin embargo, optó por el proyecto radical, autoritario y clientelista que muchos temíamos, e insistió en no deponer sus planes de convocar a una Asamblea Constituyente. La composición de un gabinete de choque integrado por personajes prontuariados, improvisados, con serios cuestionamientos y dirigido por Bellido fue una declaratoria de guerra asolapada (el nombramiento de Francke no ha bastado para sacarle brío a un gabinete tan chapucero). El Congreso, que hasta el momento está dando señales de unidad frente al gobierno, ha respondido y su primera acción ha sido no otorgarle comisiones medulares al oficialismo. Otras acciones desde la oposición han sido la presentación de una moción para interpelar al canciller Béjar y la presentación de iniciativas para regular la cuestión de confianza (PP, AP y APP). Solo queda esperar cómo reaccionará el gobierno. Por la estabilidad y gobernabilidad del país, esperemos que recomponga el gabinete.