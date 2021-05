[Opinión] Camila Bozzo: Equipos con poco lustre

Que ambos candidatos hayan presentado a sus equipos (y, en el caso de Castillo, su plan de gobierno) a poco menos de tres semanas de las elecciones es solo un síntoma de la crisis partidaria en la que estamos sumidos. Lo que más subleva es que esta improvisación se haya normalizado, que sea parte de nuestra cotidianidad. No es momento de caer en fatalismos, sino de entender que como ciudadanos debemos participar más en política y en el debate público. En fin, regresemos a la apremiante coyuntura.

Keiko tuvo la oportunidad de presentar un equipo con rostros nuevos, que represente el cambio que buena parte de la población exige. Personas con trayectoria pero que además no carguen una mochila. Sin embargo, salvo destacadas excepciones, su equipo tiene claras reminiscencias noventeras y sugiere más bien una defensa del status quo.

En el caso de Castillo, salvo por la convocatoria de científicos reconocidos, su equipo no aplaca los resquemores hacia su candidatura. Ninguno de los convocados es garantía de que un eventual gobierno suyo no ocasionará un descalabro económico que, a la postre, traerá más pobreza y desigualdad. La ausencia de Kurt Burneo fue sonora, más aún después de haber dicho que Castillo no deslindó de Cerrón y que varias de las propuestas del Plan Bicentenario son la receta para el desastre.

Se esperaba también que Castillo deslindara de las declaraciones de Guillermo Bermejo. Después de un poco convincente tuit en el que rechazó de manera general “los discursos autoritarios”, se esperaba que durante la presentación de su equipo dijera que Bermejo sería excluido de su campaña y de un eventual gobierno. Sin embargo, optó por hacer mutis. A estas alturas quedan pocas dudas de que Cerrón y sus correligionarios adolecen de convicciones democráticas y de que lo que buscan es llegar al poder a través de elecciones para luego entronizarse en él. Aun así Castillo no ha querido deslindar. El sol no puede taparse con un dedo.