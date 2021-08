A continuación, algunas frases que nos deja la crispada y polarizada política peruana la semana que acaba de pasar:

- Pedro Castillo: “En el gobierno del bicentenario ninguna persona privada de su libertad tendrá un trato privilegiado”.

- Nano Guerra García: “¡No más pobres en un país rico! Gas a 59 soles, tres panes por un sol, aceite a 11 soles y como cereza el dólar a 4.10. Estos son los logros de este gabinete que en menos de 30 días está arruinando nuestro país. ¡No estamos solos! El grupo democrático le dice NO al voto de confianza”.

- Vladimir Cerrón: “Agradecemos al Parlamento y a las bancadas no oficialistas haber apoyado con el voto de confianza. Hagamos todos una nueva patria”.

- Verónika Mendoza: “Con el voto de confianza ganó la democracia. La campaña electoral y los intentos de desestabilización quedaron atrás”.

- Guido Bellido: “Evaluaremos porque si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos. En este momento no tenemos todavía tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, no van a venir con otra cosa. Hay que ser muy serios y dejar a la gente trabajar” (sobre la posibilidad de que el Congreso interpele a algún integrante del gabinete).

- Aníbal Torres (ministro de Justicia): “Es probable que el presidente esté contemplado esa situación, porque el presidente no es que haga oídos sordos del ruido popular” (sobre posibles modificaciones al gabinete).

- Vladimir Cerrón: “Desde el Perú profundo denuncio la persecución política contra el Partido y sus dirigentes, que conllevó al allanamiento de nuestra sede y mi domicilio. Agradezco la solidaridad del pueblo peruano y llamo a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines”.

