En cada elección asoma algún candidato que ofrece redimirnos de la pobreza y la exclusión con un cambio del modelo económico. Esta vez es Castillo quien, sin atenuantes, enarbola esta bandera y se hace depositario del legítimo malestar de una población a la que el Estado no alcanza con sus servicios básicos (le saca zancadas de diferencia a Keiko en las provincias más pobres).

Lo cierto es que la pobreza se ha reducido significativamente en los últimos años. En las provincias en las que Castillo sacó una votación alta, la tasa de pobreza ha caído de 55% a 28% entre 2007 y 2018 (El Comercio-IPE). Sin embargo, esa reducción de la pobreza no ha venido acompañada con un mayor acceso a servicios básicos ni con una mejora de los indicadores sociales. El problema es la inoperancia del Estado, no el modelo. Crecimos pero no reformamos, no fortalecimos las instituciones, no volcamos el Estado al servicio del ciudadano. La descentralización se hizo con los pies: se transfirieron funciones a las autoridades regionales y locales pero sin las competencias necesarias. Hoy no están en capacidad de ejecutar su presupuesto anual.

Antes que un cambio del modelo que, con sus limitaciones, ha traído más bienestar material, lo que urge es reformar el Estado para volverlo más dinámico, con mejores recursos humanos, más eficiente y menos corrupto, menos expuesto a la discrecionalidad de los burócratas de turno.

El plan de Perú Libre no le dedica una sola línea a la reforma del Estado. Es contraintuitivo que, si pretende aumentar el poder estatal, no proponga volverlo más eficiente. Lo que pretende, más bien, es volver al Perú una República Federal y darles más poder a los gobiernos regionales. Por su parte, uno de los nueve ejes del plan de gobierno de Keiko está dedicado a la gestión pública moderna y, entre otras cosas, propone hacer uso de la tecnología, simplificación administrativa y reforzar Servir para impulsar la meritocracia. Si nos libramos de un cambio de modelo, la prioridad debe ser reformar el Estado para así cerrar las brechas.

