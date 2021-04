@CamilaBozzo1

Para quienes nos sentimos identificados con la tradición liberal y democrática, las dos candidaturas presidenciales son, cuanto menos, difíciles de digerir. Ambas entrañan una amenaza para la democracia; pero la de Castillo representa, además, un riesgo para la libertad económica: plantea desmantelar el modelo económico que, con sus limitaciones, ha reducido sustancialmente la pobreza.

¿Quién no tiene en la retina el papel que, bajo el liderazgo de Keiko, jugó Fuerza Popular en el Congreso anterior? Se dedicó a obstruir a través de interpelaciones y censuras, y defenestró a dos presidentes. Llevó el país al abismo de la ingobernabilidad. Pudo haber trabajado con Kuczynski por un país más moderno e inclusivo, pero se ahogó en su vendetta. Y no olvidemos que tiene una acusación fiscal ¿Qué garantiza que no torcerá las volutas de la justicia?

Cuando Castillo dice que del pueblo dependerá que el TC se desactive o que el Congreso se disuelva, muestra su desdén por las instituciones. Lo que importa es lo que el pueblo demande, así esté reñido con el Estado de derecho. La democracia plebiscitaria de corte bolivariano. Además, pretende iniciar una campaña nacionalizadora y estatizadora, y promete una inalcanzable panacea social con recetas probadamente fallidas. Y si hay algo que la evidencia histórica demuestra es que los proyectos estatizadores vienen con autoritarismo: a mayor concentración del poder estatal, menor libertad ciudadana. Castillo representa entonces un doble riesgo. Y no olvidemos sus lazos con el Movadef, según la Dircote y la DINI, cinco congresistas de su partido tendrían vínculos con el brazo político de Sendero Luminoso (El Comercio).

Si hay algo que rescatar es que juntos no llegan ni al 20% de los votos y eso abre una ventana para que los ciudadanos les impongamos condiciones. Algunas se han deslizado en estos días: no vacar ni disolver (Vergara), respetar la libertad de prensa y la independencia de la judicatura.

