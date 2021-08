El clamoroso silencio presidencial ha sido llenado recientemente por las apariciones mediáticas de Bellido y Cerrón, dos personajes que, aunque gozan de escasa legitimidad (según las encuestas), se han erigido como los voceros más estridentes del gobierno. Ellos nos vienen señalando el derrotero trazado (¿por el gobierno?, ¿por el partido?, ¿por ambos?) para materializar sus planes de forjar un Estado más controlista (“economía popular de mercados”, en palabras de Cerrón), y este pasa ineludiblemente por redactar una nueva Constitución. Ya Cerrón ha dicho (a contracorriente del mensaje presidencial) que si el Congreso no aprueba la modificación del artículo 206 de la Constitución para abrir el camino a la convocatoria de una Constituyente, el plan alterno (ya en marcha) es recolectar firmas para convocarla a través de un referéndum, soslayando inconstitucionalmente al Congreso.

Y es que si no redactan una nueva Constitución, verán sus proyectos de “refundar la patria” abatirse. La gran mayoría de propuestas de campaña, o los planes esbozados por Cerrón en recientes entrevistas, no pueden materializarse sin una modificación constitucional: no pueden forjar un Estado empresario; tampoco pueden “nacionalizar” las empresas estratégicas, ni regular precios (como Perú Libre pretende a través de un reciente proyecto de ley), ni reformar el sistema de pensiones y, por supuesto, tampoco puede haber reelección presidencial. De allí la obstinación de cambiar la Constitución así implique jugar al filo del abismo y desencadenar una batalla encarnizada con el Legislativo. Sería una afrenta retroceder.

El mutismo de Castillo frente a las declaraciones de sus partenaires, y su insistencia en retener al gabinete, es una convalidación tácita de los dichos y acciones de sus voceros. Es por eso que lo que se avizora en el horizonte cercano es una confrontación entre poderes que, a la postre, podría terminar en una disolución congresal o, más probablemente, en una vacancia presidencial.

