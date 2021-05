[Opinión] Camila Bozzo: Con el rabillo del ojo

Puede parecer contraintuitivo que Castillo siga subiendo en las encuestas a pesar de que su campaña esté plagada de errores, inconsistencias e incluso propuestas abiertamente antidemocráticas. Pero esto se debe, en gran parte, a que ha sabido capturar el espíritu de los tiempos difíciles que vivimos y se ha posicionado como el candidato antiestablishment.

No hay que soslayar, además, el rol que el antifujimorismo más militante está jugando en este último tramo de la campaña. Ante la subida de Keiko en las encuestas, este se ha reorganizado rápidamente, como lo hizo en las últimas dos campañas y es, en parte, responsable de que las tendencias se estén revirtiendo.

Lo que llama la atención es que un sector de este antifujimorismo militante mire con el rabillo del ojo los riesgos que entraña la candidatura de Castillo y sus amenazas constantes al sistema democrático. Qué duda cabe de que las declaraciones de Keiko sobre las esterilizaciones forzadas fueron un desatino, así como la convocatoria de algunos personajes que nos hacen evocar al fujimorismo de los noventa, pero, ¿por qué pasar por agua tibia las declaraciones de Bermejo? ¿O la presencia de Cerrón en su campaña (de quien no ha deslindado de manera creíble)? ¿Por qué soslayar las propuestas menesterosas de su Plan Bicentenario? Es legítimo que no se quiera endosar la candidatura de Keiko, pero por qué pasar por alto, e incluso dulcificar, a un personaje del que tenemos razones objetivas y concretas para creer que hundirá al país en una profunda crisis económica y en un vil autoritarismo, en el peor de los casos o, en el mejor, que lo arrastrará al abismo del caos, la improvisación e ingobernabilidad. No existen elementos sólidos para decir que a Castillo se le puede refrenar una vez en el poder.

El riesgo de esta postura de endose sin compromisos es que se está empoderando a un candidato que ha decidido no moderar ni un ápice sus propuestas radicales porque ya se sabe ganador.