La historia del socialismo no se limita solo al grupo de los bolcheviques, seguidores de Lenin, quienes, adoptando y adaptando las teorías de Marx (y del siempre obviado Engels), crearon una ideología con la que Vladimir Lenin establecería el primer sistema comunista, creando tensión y conflicto con las visiones económicas y sociológicas liberales, si no también con otras visiones socialistas como la más flexible y conciliatoria de Yuli Mártov, líder de los mencheviques; la de los anarquistas, etc.

Luego de disolver a la Asamblea Constituyente rusa de 1917, Lenin insistió en que la ideología pos-revolucionaria no llevaría solo el nombre de Marx, sino también el suyo, como constructor del primer Estado comunista basado en partido único y a partir de ese momento el comunismo se asoció con el término ‘marxismo-leninismo’ del Estado soviético fundado en 1922. Es así como Vladimir Lenin es el padre de un sistema represivo que, en sus propias palabras, requería del terror para controlar a la sociedad.

En Perú hubo un Vladimiro, Montesinos, que fue el “hombre detrás del trono” durante el fujimorato y ahora hay otro Vladimir, Cerrón, fundador del partido Perú Libre, quien se siente con el derecho de controlar a su “Frankenstein”, Pedro Castillo, durante los próximos años. Ambos Vladimires son manipuladores y tienen conexiones con grupos peligrosos; el primero trabajó para una ideología de centro-derecha y el segundo se jacta de sus vínculos con el castrismo-chavismo y sus movimientos radicales afines de América Latina.

¿Pasará Perú a estar dominado por un Vladimir luego de haberse librado hace dos décadas de otro Vladimir? ¿Le espera a Perú un marxismo-vladirimismo? No olvidar que en Venezuela el chavismo se mantiene por el control militar de Vladimir Padrón López, el ministro de Defensa de la narco-dictadura.

