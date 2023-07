Todo comenzó cuando, en un suburbio pobre de la periferia de París, un policía mató a un joven de ascendencia magrebí (el Magreb son los países árabes del norte de África excluyendo a Egipto), lo que provocó una ola de violencia que conduce a una guerra civil entre el Estado francés y sus habitantes blancos vs. la nueva Francia de los desheredados que tienen pasaportes, pero no el sentimiento de pertenencia a ese país. Palabras más palabras menos, es como se reseña la película Atenea (2022), del director Romain Gavras, estrenada por la plataforma Netflix hace varios meses.

En este film, Atenea es el nombre ficticio de un banlieue (barrios que se edificaron en grandes urbes como París, Toulouse, Marsella, etc., donde vive la mayoría de los descendientes de inmigrantes – en su mayoría de excolonias árabes y africanas –) y es casi la predicción de lo ocurrido al joven Nahel, de origen magrebí, quien recibió un disparo de un policía al intentar huir luego de que su carro fuese parado en un control de tráfico. ¿Exceso policial? Definitivamente sí. ¿Racismo, como acusan las masas de personas que salieron a quemar y destrozar patrimonio público en varias ciudades francesas? Puede ser, pero no sabemos a ciencia cierta si el policía se sintió amenazado en las fracciones de segundo en que ocurrió el hecho. Lo definitivo es que este no fue un caso como el de aquel policía que asesinó al ciudadano afroamericano George Floyd aplastando hasta asfixiarlo en una acera en la ciudad de Minneapolis, en 2020.

¿Hay descontento social de la población más pobre de Francia, cuya mayoría vive en los banlieue repletos de árabes y musulmanes? (Más del 12% de la población en ese país es extranjera). Sí, y lo vimos en 2005, cuando tres jóvenes murieron accidentalmente, electrocutados por un cable de alta tensión mientras eran perseguidos por la Policía. En ese entonces, la masa violenta enardecida quemó y destruyó vehículos y propiedad pública. Con eso lidió Chirac y en menor medida sus sucesores Sarkozy y Hollande.