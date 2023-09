El tío Tom es un personaje de la novela antiesclavista “La cabaña del tío Tom” y el tío Sam es símbolo nacional del poder de Estados Unidos.

Otro Tom, Thomas Friedman (para mí, una especie de “tío” en el sentido de mentor de la excelencia periodística) publicó el 19-09-23 en The New York Times un artículo dirigido a quien representa el poder del Tío Sam: Joe Biden, titulado: “This is my shortest column ever. What Biden should ask Netanyahu”. Y planteó:

“Presidente Biden, se está reuniendo el miércoles con el primer ministro de Israel por primera vez desde que (Bibi) regresó al poder en diciembre. Él ha conformado la coalición más extremista en la historia de Israel y, aun así, Ud. está considerando forjar una compleja camaradería entre EE.UU., la coalición (de Netanyahu) y Arabia Saudí… yo espero que Ud. no proceda (a esa alianza) sin lograr respuestas satisfactorias de Netanyahu sobre tres preguntas claves –así sabremos, exactamente, con cuál Israel y cuál Bibi estamos negociando—”, y luego Friedman desarrolla el tema que a continuación resumo:

Netanyahu firmó un acuerdo de coalición con partidos ortodoxos y nacionalistas religiosos que aprueban la anexión de Cisjordania a Israel. ¿Lo hará o no? Esto conduce a otra pregunta: ¿está EE.UU. listo para firmar un tratado de alianza militar con Arabia Saudí e Israel, dados los riesgos políticos para Biden y el régimen fundamentalista saudí, aunque el gobierno de Netanyahu no asuma el riesgo de avanzar en el proceso de paz para la creación de un Estado palestino?

Otro aspecto que Biden debe preguntar a Bibi luego de que este asegurara que la gran prioridad de su gobierno era detener el programa nuclear iraní, pero, en los hechos, ha dado más importancia a un intento de reforma judicial contra la Corte Suprema de Israel rechazado por más del 70% de los israelíes. ¿Por qué EE.UU. debería tener una confrontación con Irán como una máxima prioridad si Bibi no le ha dado semejante relevancia en su país?

No sabemos de qué se habló a puerta cerrada, pero esperemos que Biden esté suscrito a The New York Times.