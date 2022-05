Más tiroteos en Estados Unidos perpetrados por psicópatas con acceso fácil a armas de fuego, esta vez en un colegio de una comunidad hispana de Texas, uno más de decenas que ocurren con frecuencia en metrópolis o pequeños poblados. Y mientras, la mayoría de los políticos estadounidenses con influencia para aminorar estas tragedias ofrecen “sus condolencias y rezan por las familias de la víctimas”, pero no se despegan del lobby de la Agencia Nacional del Rifle, que les otorga jugosas prebendas para sus campañas.

Más violencia de las tropas rusas en Ucrania por órdenes de un psicópata y su camarilla de mafiosos autoritarios que manejan a Rusia como si fuese su feudo. Mientras tanto, la humanidad se ve acostumbrada a las imágenes del terror de los bombardeos y los periodistas van dando “partes médicos” de las víctimas del día a día con mapas para mostrar el avance o retroceso de uno u otro bando.

Más caos y despelote en América Latina con gobiernos a la deriva por aventurarse a rutas fracasadas del pasado: Chile con un proyecto de Constitución, receta para fragmentar al país, mientras Boric, un joven bien intencionado que no controla a los extremistas con quienes se postuló al poder, no logra frenar la violencia y el suicidio político colectivo; con un gobierno peruano (¿de izquierda o de ignorantes, o ambos?) que va de escándalo en escándalo que, por mucho menos, no hace mucho, habría sido inhabilitado por incapacidad moral, corrupción e incompetencia; una Colombia polarizada que podría elegir al candidato Petro, incapaz de criticar a sus amigos castro-chavistas y, en poco tiempo, la probable reelección de “Lulajato” en Brasil.

Menos mal que muchos siguen el juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard, los realities de la TV, Netflix, Tik Tok y otros espectáculos para estupidizarse, evadiéndose así de la trágica realidad.

VIDEO SUGERIDO

Fiscalía allana inmuebles en Huancayo vinculados a Vladimir Cerrón