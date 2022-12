[Opinión] Ariel Segal: “La estrategia de Rusia en la guerra ha cambiado”

No creo que Vladimir Putin haya imaginado que la guerra iba a durar tanto. Es obvio que él y los políticos que están en los puestos más poderosos pensaron que iba a ser una guerra más fácil, que iban a poder conquistar toda Ucrania o, en su defecto, la mitad de su territorio. Una de las cosas que no se esperaron –sin duda– fue la férrea coalición europea occidental para ayudar a Ucrania, como la entrega de armamento sofisticado que no se posee en Rusia. Por otro lado, la motivación que tienen las fuerzas armadas de Ucrania es la defensa de la vida de sus compatriotas, la defensa de su territorio.

El armamento ruso está bastante desfasado con respecto al armamento que la OTAN le ha dado a Ucrania, y esto tiene mucho que ver con el fracaso de Rusia en esta invasión, con el hecho de no haber avanzado todo lo que se pensó en un inicio e incluso haberse retirado de Járkov. La insurgencia ucraniana conoce su territorio y eso ha sido una ventaja.

Al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, algunos lo ven como un político casi sin defectos, pero los tenía antes de la invasión y los sigue teniendo. Sin embargo, nadie puede dudar de su heroicidad; otro presidente probablemente se habría ido al exilio. Zelenski ha tenido mucha presencia ante la comunidad internacional dando una imagen de resistencia y con una gran habilidad de negociación con los países de la OTAN. Ha logrado que varios dirigentes europeos lo vayan a visitar en plena guerra a Kiev, uno de ellos Boris Jhonson (ex primer ministro del Reino Unido). Entonces, Zelenski cumple un rol importantísimo como símbolo y liderazgo.

No sabemos si los objetivos de Rusia cambiaron, pero sí la estrategia. Han entendido que no lograrán expandirse; entonces, han querido conquistar las zonas donde viven los descendientes de rusos. En realidad, no les ha ido muy bien. Me da la impresión de que en este momento los rusos prefieren mantenerse replegados para recuperar lo que perdieron.

Aquí el protagonismo de EE.UU. no se puede olvidar. Le acaba de dar a Ucrania los misiles que derriban artillería enemiga en el aire. No se ha inmiscuido directamente enviando soldados, pero sí ha ayudado con armamento y de manera económica. Esto ha sido una alianza bien estructurada, lógica y fundamentada.

Conforme ha pasado el tiempo y las acciones de cada país, veo difícil que lleguen a un acuerdo, porque ni lo que quiere Ucrania ni lo que quiere Putin se puede dar; a menos que firmen un acuerdo final de guerra. Ucrania no va a querer ceder su territorio porque Rusia fue quien lo invadió; por otro lado, la posición de Putin es “nosotros no vamos a echarnos para atrás porque tenemos desde 2014 Crimea y el Donbás”. Entonces, ambas partes tienen que quedar en una concesión si quieren que la guerra tenga un final.