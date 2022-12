[OPINIÓN] Ariel Segal: “Intentos de ‘desbalonizar’ al mundo”.

Para bien, el último ciclo de la selección belga, que, a pesar de su eliminación en primera fase –llegó tercera en Rusia 2018–, ha sido quizá el mejor de su historia futbolística, de la mano del entrenador español Roberto Martínez. En su condición de extranjero, dirigió a un país dividido por movimientos separatistas de Flandes, de habla neerlandesa, y Valonia, de habla francesa, además de la capital bilingüe Bruselas. Martínez hizo saber a sus jugadores que sus consideraciones eran puramente futbolísticas y no vinculadas a los conflictos de ese país.

El llamado “método de Sablón”, el encargado por la Federación Belga de Fútbol de hacer una “revolución” de infraestructura, clubes y convivencia entre los futbolistas, tuvo éxito logrando, como el mismo Michael Sablón expresó como metáfora, que “Hazard (valón) y De Bruyne (flamenco) fueran jugadores de conflicto que Bob (Martínez) hizo cohabitar.

Para mal, la TV estatal china censura imágenes del público en los partidos de Qatar para que, en su lucha contra el aumento de casos del COVID y su política de reclusión forzada de millones de personas, sus ciudadanos no puedan ver que en otros países las multitudes no utilizan las mascarillas, pero las redes sociales retransmitieron partidos sin esas omisiones, desafiando el control de potencia global con medidas internas aldeanas. También el régimen iraní intentó que la audiencia global no viese cómo varios manifestantes celebraron la victoria de Estados Unidos sobre su selección como protesta contra su políticas, pero los medios desarticulan la supuesta imagen de unidad y obediencia que su dictadura islamista quiere proyectar. La pelota rueda más allá de fronteras e idiomas.