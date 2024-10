Colón y Sheinbaum

En octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y comenzó su mandato con la misma actitud populista y polémica de su antecesor y probable actual asesor, AMLO, al no invitar en la comitiva española al rey Felipe VI de Borbón por no haberse retractado, en nombre de la corona, por la colonización, masacres y explotación de riquezas de su país.

El mismo mes, el canal español RTVE transmitió un documental titulado Colón ADN, su verdadero origen (ver https://www.youtube.com/watch?v=vmuERaNV3us) en el cual un grupo de científicos que han estudiado los restos del famoso navegante descartan su origen genovés y aseguran que nació en Valencia, España, y además fue judío. Ya varios historiadores, como Salvador de Madariaga y Simon Wiesenthal, entre otros, habían postulado la teoría de que Colón se convirtió al cristianismo para evitar la persecución de la Inquisición y mantuvo su identidad de origen en secreto para lograr su emprendimiento de viajar hacia las islas orientales a través del océano Atlántico, antes de la expulsión de los judíos en el mismo año de su partida, 1492.

¿Qué tiene que ver el debate de los seguidores de la presidenta Sheinbaum Pardo y los del rey de España con la hipótesis de un Colón judío? Objetivamente, nada, pero, en mi lúdica imaginación, estas dos historias se pueden vincular en una paradoja simbólica. Si a AMLO, en 2020, le contestaron que su apellido era López Obrador, una “marca” que, le guste o no, demuestra que es descendiente de españoles que no se mezclaron con indígenas de la civilización azteca y, por algo, no lo llamaron Cuauhtémoc, por ejemplo.

El revisionismo histórico, en este caso, juzgar con valores culturales occidentales del siglo XXI lo que en el siglo XV era percibido como habitual, no le va a funcionar a Sheinbaum Pardo cuando comience su desgaste político, pues le recordarán que es hija de padre lituano judío y una madre sefardita búlgara —descendiente de los judíos expulsados de España— y, por lo tanto, su ADN tiene más en común con Colón que con los colonizados aztecas, y que el mismo rey Felipe VI, cuyo padre nació en exilio italiano y su madre en Grecia.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por WhatsApp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: