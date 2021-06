El Perú es un país con muchas carencias, sobre las cuales no podemos ponernos vendas, y creo que cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, el Perú va a tener un escenario muy complejo. Vamos a tener cinco años muy difíciles.

Lo que sí me preocupa más es el otro candidato (Pedro Castillo) porque ya sabemos cómo son los líderes de izquierda. Ya sabemos lo que sucedió con Rafael Correa, que puso una Asamblea Constituyente; ya pasó con Hugo Chávez, ya pasó con Evo Morales. Y en el medio vamos a quedar nosotros, los ciudadanos. Además, sabemos qué dijo Pedro Castillo: que va a renegociar los contratos con las empresas a las que se estaba comprando las vacunas, por ejemplo.

El rico tiene la vida resuelta hace rato. Sacan su plata, se van del país y no pasó nada. Para nosotros, los que estamos dos o cuatro peldaños abajo sí nos va a afectar. Nosotros estamos trabajando, haciendo país y de pronto viene una alternativa así y vamos a tener que ver paralizadas nuestras actividades. Al final nos reinventamos o vemos qué hacemos, pero este va a ser un golpe duro.

Por otra parte, a mí, que tengo hijas, que tengo madre, debo decir que el mensaje de Castillo me dolió. Me pareció tan aberrante su comentario de que la ociosidad genera asesinatos, cuando su respuesta debió ser un no a los feminicidios.