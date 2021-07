No ha habido fraude dice la izquierda, una plétora de periodistas y una serie de políticos y abogados arribistas.

Dicen defender la legalidad y niegan las irregularidades de este proceso. Les preocupa los plazos, pues lo adjetivo es más relevante que lo sustantivo.

No defendieron la legalidad cuando el JNE, que debe ser un Pleno de cinco miembros, se instaló como un incompleto de cuatro; contrariando a la Constitución.

Tampoco cuando el JNE excluyó candidatos por nimiedades, pero no a Castillo que no declaró una empresa o a Boluarte por no renunciar al Reniec como ordena la ley. Lo de Vizcarra es esquizofrénico y allí también callaron.

Tampoco hablaron cuando cuatro investigados por terrorismo fueron habilitados para postular al Congreso.

Tampoco solicitaron se investigue a Quiroga, operador de Hamas y aliado de Castillo, quien cuenta que fondos del narcoterrorismo han sido canalizados a Perú Libre por Cerrón o el grosero caso de Los Dinámicos del Centro.

Tampoco acusaron cuando niños, muertos o presos ‘votaron’, parientes fueron miembros de la misma mesa, se muestran firman falsas, hay ‘errores’ de sumas, hay cientos de actas en las que uno obtiene 1 o 0 votos (estadísticamente improbable) o han sido impugnadas ilegítimamente. Y, pese a toda la evidencia, se oponen a revisar el padrón electoral.

Tampoco dicen nada cuando Castillo amenaza a la democracia y pretende inconstitucionalmente convocar a una Constituyente y boicotean la designación del TC.

Ellos defienden la legalidad, pero no la que exige que la ley sea igual para todos sino la que se amolda a su interés (poder); la que para ellos es referencial y obligatoria para los demás. Fariseos.