Los políticos peruanos alucinan que son una suerte de reencarnación del Mesías y que con su cándida sonrisa y discursetes infantiloides basta para que la gente los adore y crea en cualquier paparruchada que se les ocurra soltar o hacer y, si no son mesiánicos, son paternalistas.

Aprovechan también esa figura tan ausente: el padre responsable, y proyectan sus propias carencias para buscar erigirse como eso que no se tuvo. Lo vimos hasta el hartazgo con Vizcarra, a quien se le idolatró e incluso una conocida profesional publicó en X (Twitter) algo así como que Vizcarra parecía el padre que cada peruano necesita.

Hace poco la presidente Boluarte se autotituló como la madre de los peruanos y a Acuña como el padre de los liberteños. Castillo por su parte era una suerte de hijo pródigo que no sabía proyectarse paternal (hasta para eso era incapaz), pero fungió de reyezuelo o, recordemos a Toledo, al que tildaban de Pachacútec.

Arrastramos esto históricamente: el Inca era un dios que todo proveía y el virrey, pues eso, y lo hemos mantenido hasta hoy con las decenas de dictadores y presidentes que hemos sufrido. Hay muchos que no logran destetarse de sus padres o buscan en estas flácidas figuras a aquel que falta o, peor aún, al que no pudo suplir sus necesidades materiales; de allí que crean que todo es un derecho y que alguien se los tiene que cubrir y ellos, los políticos, están dispuestos a mentirles y hacerles creer que ellos lo harán, ¿no Vero?

¿Qué mejor que un pueblo subyugado al orden natural paternal o al mesiánico? No se cuestiona, no se piensa, se obedece a cambio de algunos regalillos. Yo no quiero dádivas, quiero que me dejen trabajar en paz, progresar y que no me esquilmen los ingresos y que estos sean malgastados. No es mucho. Es pedirles, a estos pseudopadres que se comporten responsablemente y dejen crecer a “sus hijos”.

Por eso, prefiero la orfandad.

