Semanas atrás expliqué el nefasto efecto que tiene Petroperú en la gasolina y por qué el precio no disminuía a igual velocidad que se incrementa y cómo hemos venido pagando sobrecostos para financiar ese despropósito izquierdista que es la refinería de Talara (RT) y apañando malos manejos empresariales.

A la fecha, la RT viene costando más de US$5,600 millones y no está al 100%. El Estado le ha regalado a Petroperú no menos de US$2,250 millones para que cubra sus operaciones regulares, pues no tiene caja.

A diciembre del 2022, Petroperú ha arrojado pérdidas por US$278 millones, tiene cuentas por pagar comerciales de US$1,100 millones, un pasivo corriente de US$2,260 y un pasivo total de US$7,309 millones, y magros ingresos por US$1,291 millones. Es una coladera.

El Estado le asignó, a dedo, la explotación del Lote 192 (el campo petrolero más importante del país) por 30 años, pese a no cumplir con las condiciones técnicas y financieras para explotar petróleo que se exige a cualquier privado.

Ahora, el Gobierno ha anunciado que asignará vía decreto e inobservando la Ley de Hidrocarburos y la Constitución, los lotes I, VI, X y Z-2B que hoy operan privados. En sencillo, se le sigue regalando recursos de todos los peruanos a esta empresa fallida y deficitaria.

El Perú consume 250 mil barriles de petróleo al día y produce 40 mil. La RT procesará 95 mil barriles día. ¿De dónde va a salir la producción restante para alimentar la RT, si el Estado ahuyenta a los privados, Petroperú no tiene dinero y el oleoducto norperuano se cae a pedazos?

Mientras el Estado dilapida, orgiásticamente, miles de millones en Petroperú, el norte se ahoga.