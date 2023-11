No pretendo tocar las razones del conflicto judío-musulmán, pues no soy un entendido en la materia. Sí me queda claro que, la violencia terrorista desatada por Hamás es una atrocidad y la contraofensiva israelí es solo el comienzo de una espiral violenta que traerá muerte, odio y destrucción.

Todas las religiones, etnias, razas, culturas e ideologías, sin excepción, albergan siempre a fanáticos. El problema es cuando estos superan o dominan a los sensatos: allí, surgen las catástrofes. Personajes como Hitler, Bin Laden, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Abimael o Fidel, fueron fanáticos que cometieron atrocidades subyugando la libertad.

El peor enemigo del fanatismo es la libertad, pues permite al hombre pensar críticamente. La libertad cuestiona y la libertad intelectual lo cuestiona todo. Esto es lo que los fanáticos aborrecen. Abominan de aquellos que se atreven a disputar la idea del líder fanático. Recordemos si no a Galileo, a quien un grupo de fanáticos religiosos; también los hay dentro del catolicismo, censuró por cuestionar la teoría geocentrista.

Revisando data sobre aportes científicos del pueblo judío, uno se da con datos sorprendentes y quizá el más relevante sea que siendo el 0.03% de la humanidad, acaparan un 24% de premios Nobel; es decir, casi una cuarta parte de estos galardones se lo llevan los judíos. Impresionante.

Cientos de artículos y técnicas que usamos llevan el gen judío; desde el delicioso tomate Cherry, pasando por las memorias USB, la irrigación por goteo, el Waze, el agua desalinizada, los anticonceptivos y muchos otros.

Uno puede o no simpatizar con una etnia, pero al revisar la data encontramos que aquello que, en su momento, hizo que el mundo árabe diera tanto al mundo, como los números o el álgebra, hoy haya mudado y sea el pueblo judío el que más aporta al desarrollo de la humanidad.

Libertad sobre fanatismo. Datos, no relatos.