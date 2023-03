Nuevamente, hemos sido sacudidos con tres execrables hechos perpetrados por salvajes contra niñas y mujeres. Tenemos que replantear nuestro sistema punitivo para enfrentar a esta lacra y tomar acción directa.

Como hijo, esposo, hermano y padre de niñas, ver noticias tan salvajes sobre actos violentos en contra de las mujeres no solo me genera repudio, sino que alimenta el temor y la rabia de saber que alguna mujer, cercana o no, va a ser atacada por un miserable en cualquier momento.

Es vergonzoso que seamos uno de los países con los índices más altos de violencia contra las mujeres y ver la pasividad ante esta penosa realidad. Acá, me dirijo a los hombres. ¡Basta! Somos nosotros, los hombres, los que tenemos que actuar en defensa de la mujer. Frente a la poca respuesta de las autoridades, nos toca adoptar acciones para protegerlas.

Si ves a un hombre silbar o decirle cosas obscenas en la calle a una mujer, reprímelo inmediatamente.

Si ves a un hombre que acosa a una mujer (sabemos bien cuando ello pasa, así que no tengo que explicarlo), reprímelo inmediatamente.

Si ves a un hombre que agrede verbalmente a una mujer, reprímelo inmediatamente.

Si ves a un hombre atacando a una mujer, defiéndela.

Si sabes de un hombre que ha violentado a una mujer o piensa hacerlo, denúncialo.

Si sabes de una mujer que ha sido violentada, ayúdala, acompáñala y protégela.

No seamos cómplices con nuestro silencio e inacción. No seamos cobardes, pues agredir a una mujer o permitir que ello ocurra es el mayor acto de cobardía. Venimos de las mujeres, a ellas nos debemos.

Prefiramos llevarnos una golpiza, no seamos cobardes.

