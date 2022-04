Los que tenemos más de 45 años estamos viviendo un retorno a una de las décadas más amargas y duras que ha vivido el país: los 80. Aquellos que empiezan a esbozar su plan de vida en un país que abrazó la libertad y la ruta del desarrollo están comenzando a transitar una ruta destructiva que creíamos haber dejado atrás.

En nueve meses, este gobierno incapaz está empecinado en devolvernos de un porrazo al pasado, apoyados en un discurso retrógrado y resentido que busca seguir abriendo divisiones entre nosotros en vez de construir un sueño común que ayude a construir una nación diversa pero unificada, próspera y respetuosa.

El irrespeto de las leyes y derechos, la falta de transparencia, los negociados con el dinero de los contribuyentes y la destrucción de las instituciones nos hiere a todos, pero lo hace más con la población más pobre; ese sector, al que este gobierno dice defender. Siempre son ellos los que más sufren. ¡Basta ya!

Conflictos sociales, acecho a las empresas privadas, el Estado como botín, derechos civiles conculcados, falta de infraestructura y pésimos servicios públicos, desempleo, disturbios y huelgas, ataques a la prensa, exaltación de genocidas, pauperización de la educación, entre otros. Ya lo hemos vivido y apena que esta ruta que nos llevó al descalabro económico y social de los 80 la volvamos a recorrer.

Es obligación de los jóvenes enterarse de lo vivido y salir en defensa de lo que es suyo: su país, su libertad, su futuro. Son ustedes la fuerza que puede ayudar a detener este desastre. No lo quieren hacer por su país, háganlo por ustedes. No pueden vivir presos de los 90 y no ver que los 80 fueron terroríficos.