[Opinión] Andrés Romaña: Sin calles no hay vacancia

La entrega del exsecretario presidencial Bruno Pacheco significa que el gobierno de Pedro Castillo podría terminar antes de lo que se espera. A las pocas horas después de que se supo la noticia, se reveló que Pacheco confesó que Castillo coordinó para mantenerlo prófugo. Asimismo, el exsecretario contó que un guardaespaldas del presidente recibía las coimas con conocimiento del mandatario.

Por más de que las declaraciones de Pacheco incriminen al presidente Pedro Castillo, no habrá 87 votos para lograr la vacancia por varios motivos. En primer lugar, la izquierda ha decidido inmolarse por el profesor. En segundo lugar, según el propio Pacheco, hay 12 congresistas –Los Niños– que son corruptamente leales a Castillo y que no se atreverían a sacarlo del poder; y, por último, hay congresistas “opositores” como Susel Paredes y Flor Pablo, quienes se oponen a una vacancia por considerarla inconstitucional, a pesar de que a Fujimori se le vacó por incapacidad moral en el 2000. ¿Acaso ambas congresistas habrían votado en contra de vacar a Fujimori? Lo dudo mucho. Esos tres grupos son el escudo de Castillo que le permitirán absolutamente todo y no se atreverán a vacarlo.

La única salida a esta crisis es la vacancia de Castillo y Boluarte, pero para que suceda se debe de ejercer presión ciudadana sobre los congresistas que, por conveniencia, corrupción o ignorancia, mantienen a Castillo en el cargo. Esa presión se debe de ver reflejada en las calles, así como sucedió el 2000 o hace dos años. Los ciudadanos debemos dejar el conformismo y el sufrimiento pasivo de tolerar escándalos de corrupción diarios en el Gobierno, mientras la vida de los peruanos se encarece. Es momento de que los ciudadanos entiendan que son los únicos que pueden salvar al país.