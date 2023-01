Las violentas protestas que piden el cierre del Congreso, la libertad del golpista Castillo y una Asamblea Constituyente continúan y se acentúan en los departamentos de Cusco y Puno. Ambas regiones han sido tomadas por manifestantes y pareciera que son zonas liberadas dentro del territorio nacional. Son estos manifestantes los que deciden quiénes pueden ejercer sus derechos. Sin embargo, a pesar de la violencia, hay quienes aseguran que las exigencias de los huelguistas son válidas, dado que no se sienten representados por la “malvada” Lima.

En 38 años, 6 de 9 elecciones presidenciales las ganó el candidato que venció en Puno y Cuzco en primera vuelta (Alan 1985, Fujimori 1990 y 1995, Toledo 2001, Humala 2011 y Castillo 2021). Entonces, es evidente que sus preferencias electorales no han sido rezagadas por Lima, sino que la mayoría de veces, se han impuesto a las de la capital.

A pesar de que su candidato gana la presidencia continuamente, aseguran no sentirse representados y piden que se cambie la Constitución porque tampoco los representa. Pero cuando se convoque a una constituyente, ¿cuánto tiempo pasará antes de que empiecen a decir que los constituyentes que eligieron no los representan y pidan que se cierre la Asamblea y se convoque a otra? Porque esa parece ser la nueva regla fáctica en la política peruana: cada vez que no les gusta los políticos por los que votaron, piden patear el tablero y volver a tirar los dados.

El problema del Perú es que sus electores no se hacen responsables por las decisiones que toman. En campaña votan por candidatos sin experiencia, con denuncias y demagogos que ni saben para qué sirve el cargo al que postulan. Lamentablemente, eso no lo soluciona mil reformas, una constituyente ni un adelanto electoral.