Tras la victoria de Javier Milei en Argentina, no debe sorprender que políticos busquen copiarse del libertario con insultos y gritos, para intentar subirse a la ola. Lo mismo pasa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuya política de seguridad es tan popular que incluso un cartel de Antauro Humala dice que el expresidiario es el “Bukele peruano”. Habrá que recordarle a los antauristas que Bukele ha empoderado a los policías y militares en su país, no los ha asesinado ni ha tomado comisarías como hizo Humala.

La victoria de Milei significa un fracaso rotundo de las políticas progresistas. En Argentina, donde la izquierda tiene una obsesión con los temas de género y cuyas prioridades son el lenguaje inclusivo, cupos de género y cosas similares, ganó un candidato liberal que se opone a esos asuntos. Pero Milei no se opone porque sea conservador, sino porque son financiados con dinero público, mientras que casi el 50% de argentinos vive en pobreza y con 140% de inflación. Pero, aun así, el progresismo se cuestiona cómo ganó Milei, a quien con ignorancia lo tildan de fascista. Bueno, “Es la economía, estúpido”, fue la frase guía de la campaña de Clinton.

Milei representa el hartazgo de un Estado omnipresente, que asfixia de impuestos a los ciudadanos y que reparte planes sociales no como escalones para salir de la pobreza, sino como migajas para establecer redes clientelistas. La economía es prioridad siempre, porque de simbolismos o “memoria y dignidad” no se come.

Por eso, los políticos deben conectar con las verdaderas prioridades del ciudadano de a pie; ese que no piensa todo el día en si se dice “todes”, ni se preocupa que el Estado deje de financiar películas no rentables.

Las prioridades son economía, seguridad e infraestructura. Quien conecte con esas urgencias, tendrá un bolsón gigante de votos; el que prefiera las frivolidades, tendrá varios ‘me gusta’ en Twitter y un 2.2% en las elecciones.