[Opinión] Andrés Romaña: Los centristas de compañía

En los últimos años surgió un grupo de jóvenes “centristas” cuya ideología es igual de vacía que su discurso.

Si bien muchos de estos “centristas” con ínfulas de mesías son técnicos, en política son sumamente ignorantes. Su conocimiento de política peruana se limita desde Fujimori en adelante. Sin embargo, desconocen quién fue Haya de la Torre, Bedoya Reyes, Ramírez del Villar o Luis Alberto Sánchez. Todos fueron grandes políticos de distintas tendencias que, en la actualidad, serían tratados con sorna por este grupo.

La ignorancia no es el único mal de este sector, también son sumamente soberbios. Para ellos, si alguien opina que la vacancia de Vizcarra fue constitucional, es golpista; si apoya la reelección congresal o bicameralidad, es aprofujimontesinista; si votó por Keiko en segunda vuelta, es cómplice; si apoya la vacancia de Castillo, es un convenido que no quiere #QueSeVayanTodos. Es decir, no conciben que alguien piense diferente, sino que asumen que quien discrepa de ellos tiene intereses perversos. Ignorancia y soberbia, terrible combinación.

Su última dosis de moralina fue el sábado, cuando dijeron que ellos no irían a la marcha contra Castillo porque ellos no marchan con “los mismos de siempre”. Parece que se les olvida que cuando vacaron a Vizcarra, marcharon con Verónika Mendoza, Patria Roja, y demás sectores autoritarios que reivindican el velascato y que apoyan las dictaduras de Cuba y Venezuela.

Estos centristas pidieron restituir a Vizcarra, postularon con el cerronismo a la Mesa Directiva del Congreso, se oponen a la vacancia y critican a los opositores del gobierno. En resumen, son radicales que, ante su incapacidad de ganar elecciones, se conforman con ser el oficialismo de compañía de quien esté en el poder.