En el Perú se ha perdido totalmente el principio de autoridad. No es necesario hacer un estudio académico, solo basta con salir a cualquier avenida de cualquier ciudad del país para ver el comportamiento de la enorme mayoría de peruanos. Desde carros que se caen a pedazos y sin luces circulando con total tranquilidad, hasta combis y buses que convierten en paradero cualquier parte de la calle, eso sin mencionar a sinvergüenzas que incluso le ponen circulinas y sirenas de policía a sus autos para pasar más rápido. Tampoco hay que olvidar a los famosos motorizados, quienes no respetan semáforos, veredas ni señalizaciones.

Lo más indignante es que la gran mayoría de estas fechorías son cometidas a vista y paciencia de policías parados en las esquinas conversando con sus colegas o viendo su celular. De adorno, como se dice.

Tal vez la policía de tránsito no reacciona porque en realidad ni siquiera ella conoce bien las reglas de tránsito, salvo la de no pasarse el semáforo en rojo; o quizás simplemente no tienen ni el menor interés de cumplir su labor. En cualquiera de los casos, es sumamente preocupante y esa es la verdadera causa de que las calles del Perú sean caóticas.

Todas las reformas policiales han fracasado por ineptitud y corrupción. La imagen de la Policía está sumamente desprestigiada y el uniforme ya no inspira autoridad, respeto ni miedo entre ciudadanos ni delincuentes, sobre todo porque la mayoría de ellos se ven sumamente jóvenes y sin la capacidad física que el cargo amerita. Por ello, se necesita un relanzamiento de la PNP, con un nuevo entrenamiento físico, nuevos uniformes y un conocimiento absoluto de las normas de tránsito. Para ello se tiene que pedir ayuda a países con policías ejemplares.

De no hacerlo, el caos que existe actualmente en todo el Perú seguirá en aumento. Lo que necesitan los peruanos en las calles es autoridad y firmeza ante faltas, por más insignificantes que sean.