Todos probablemente han escuchado hablar del síndrome de la rana hervida, que explica que, si una rana es puesta en una olla de agua que aumenta de temperatura gradualmente, la rana no percibirá peligro y no reaccionará hasta que sea muy tarde y el agua esté hirviendo. Esa misma metáfora aplica en la actualidad para el Perú.

Desde que el presidente Pedro Castillo asumió, la crisis económica se ha agravado, los escándalos de corrupción no dejan de surgir y la mediocridad del Gobierno ha logrado que el Perú pierda todo lo que costó décadas avanzar. Sin embargo, a pesar de aquello, la población no reacciona, está adormecida: nombraron a vinculados a Sendero Luminoso en el gabinete y no hubo protestas; los sobrinos de Castillo, su exministro y exsecretario están fugados y nadie se indigna. Además, el presidente ha convencido de forma sospechosa a congresistas opositores que su vacancia es inconstitucional o que generaría mayor inestabilidad, cuando es el presidente y los funcionarios que nombra quienes han generado fuga de capitales y sumido al país en una crisis permanente.

El Perú se ha convertido en la rana adormecida que está en la olla mientras siente que el agua se está calentando, a punto de hervir. A este Gobierno se le han permitido los peores escándalos que, si hubiesen pasado en cualquier otro Gobierno, el presidente habría renunciado o el Congreso lo habría vacado sin titubear. Pero, lamentablemente, en el Congreso son más los congresistas que prefieren mantener su curul que los que buscan salvar el país. Esa indiferencia y complicidad será la responsable de que el país continúe hundiéndose, mientras que millones de peruanos retornen a la pobreza.

La permanencia de Castillo en el cargo depende de la población y del Congreso; sin embargo, debe ser el primero el que sirva de presión para que el Legislativo deje de lado sus intereses y logre los 87 votos para vacar al presidente, antes de que el daño que le hace al país sea más grande.

VIDEO RECOMENDADO

Walter Albán sobre la nueva fiscal de la Nación: “Es indispensable tener más apertura a la prensa”